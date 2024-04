Improvvisi: al Teatro Romano il concerto di Paolo Fresu e Uri Caine il 21 giugno 2024. Il duo costituito da PAOLO FRESU & URI CAINE, è la storia del fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz moderno. Si tratta di una delle liaison più interessanti successe nel mondo del jazz degli ultimi anni: la tromba lirica e sognante di Fresu, con il suo timbro malinconico e onirico che si sposa meravigliosamente con il pianismo di Uri Caine, fatto di mille citazioni, dalla canzone americana, al blues, dal jazz più mainstream all'avanguardia fino alla musica classica, genere che Caine ha riveduto e corretto secondo i suoi parametri personali in molti progetti solistici pubblicati negli ultimi 10 anni.

Tra i brani usualmente presentati, oltre a standard come "Darn that dream" e "Doxy", delle vere e proprie perle come "Lascia ch'io pianga" di Haendel in una versione da brivido ed il fantastico medley che unisce un classico della canzone italiana come "Non ti scordar di me" con "Centochiodi", brano scritto da Fresu per la colonna sonora del bellissimo omonimo film di Ermanno Olmi. Il riferimento dialogico è quello con il trio di Keith Jarrett, e come accade per questo trio, Fresu e Caine insieme hanno dimostrato quanto sia possibile rinnovare alcune tra le pagine più famose del jazz, tra ammalianti ballad ed invenzioni ritmiche, che rendono il loro incontro musicale un evento assolutamente da non perdere.

Paolo Fresu & Uri Caine / foto Roberto Cifarelli via ufficio stampa Estate Teatrale Veronese