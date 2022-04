Paolo Del Debbio si racconta al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Domenica 1 maggio alle ore 16.30 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, Paolo Del Debbio presenterà Le 10 cose che ho imparato dalla vita, Piemme, 2021. L’incontro, ad ingresso libero, sarà moderato da Federica Augusta Rossi, è proposto da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda.

Paolo del Debbio, nato a Lucca nel 1958, è giornalista, conduttore televisivo e saggista. Laureato in filosofia, insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano. Per Mediaset ha condotto programmi televisivi quali Secondo voi, Quinta colonna e Diritto e rovescio.

In questo libro Del Debbio si racconta per la prima volta con una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e infine su se stesso, rivelandosi un pensatore poliedrico ed insieme un uomo semplice, attraversato - come tutti - da passioni, contraddizioni e difficoltà, ma fedele a valori saldissimi.

La sua storia personale è la storia di un lungo viaggio senza sosta, senza vie di fuga, senza scorciatoie, in cui l'amore per Dio convive con l'amore per le donne e la passione per le idee cattoliche e liberali si incontra con la passione per la gente comune.

