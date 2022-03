Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ospite del Teatro Ristori

Mercoledì 16 marzo alle ore 20 la rassegna Incontri del Teatro Ristori ospiterà Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Il programma della serata è intitolato Comizi d’Amore. Dialogo Sentimentale: una libera riflessione sull’amore e le passioni umane contestualizzate nella nostra epoca.

Un tema tra i più dibattuti e cari allo psichiatra-scrittore, che prenderà spunto anche da suggestioni musicali. Egli afferma: «Tutto parte dalla ricerca della felicità e per questo credo che la psichiatria sia l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Sono convinto che la psichiatria abbia più a vedere con l’arte che con altro».

«Le emozioni e i sentimenti? Il rischio è che diventino preconfezionati. Sta passando di moda la passione e quindi anche l’amore passionale. Nella seduzione, cioè nell’approccio tra due persone che si piacciono, non può saltare un elemento, che è quello faticoso del conoscersi, dell’approfondire e del creare complicità. Complicità vuol dire stare assieme nei momenti difficili, in quei frangenti in cui ci può essere una crisi dell’uno o dell’altro, nel capirsi e nell’ascoltarsi. È per tutta questa roba qui, che la relazione amorosa è per forza difficile e faticosa e non può essere agevolata».

