"La Sagra Famiglia" e l'ironia di Paolo Cevoli al Teatro Salieri di Legnago

Venerdi? 18 febbraio alle 20.45 il Teatro Salieri vedra? in scena "La Sagra Famiglia" scritto e interpretato dal comico Paolo Cevoli che raccontera?, con la consueta ironia, i rapporti familiari rifacendosi a figli e genitori illustri del mondo classico, come Edipo, Ulisse, Achille, Enea e alle famiglie descritte nelle Sacre Scritture. Filo conduttore di "La Sagra Famiglia" la scuola, in cui e? ambientato il monologo.

Cevoli, seduto ad un banco, rievochera? con un inconfondibile accento romagnolo la sua adolescenza, soffermandosi in particolare sul ricordo dei professori in un pungente confronto tra i tempi in cui l’insegnante era una figura rispettata e i giorni nostri con i genitori a difesa delle carenze dei figli a tutti i costi. Non mancheranno le frecciatine ai ragazzi sempre connessi, ma soprattutto all’ossessione degli adulti per gli smartphone.

Con un tocco di malinconia, l’attore ricordera? anche il ruolo fondamentale giocato dai genitori nella sua educazione, persone semplici e concrete che gestivano una pensione turistica a Riccione in cui anche lui lavorava gia? da ragazzino, anticipando l’idea odierna dell’alternanza tra scuola e lavoro. I rapporti tra se? e la sua famiglia, figli e nipoti, sono paragonati ai sentimenti di Achille di fronte al dolore di Priamo, in cerca del corpo da seppellire del figlio Ettore, alla pieta? di Enea che porta sulle spalle il padre Anchise, nel fuggire dalla distruzione di Troia, alla struggente attesa di Telemaco del ritorno di suo padre Ulisse e anche alla responsabilita? di Mose? nel guidare il suo popolo in fuga dall’Egitto.

Nei riferimenti alle Sacre Scritture, Paolo Cevoli non e? offensivo o scontato, ma tende a mettere in luce l’aspetto umano dei personaggi che fa rivivere con la sua vivacita? interpretativa. Cevoli unira? quindi personaggi apparentemente molto lontani e differenti tra loro per mostrare le trasformazioni delle relazioni sociali dai tempi antichi a quelli moderni.

Informazioni e contatti

Per l’ingresso in teatro sara? necessario il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Programma completo e prenotazioni: www.teatrosalieri.it - biglietti a partire da 9 euro.