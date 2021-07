Sabato sera di musica a Villa del Bene di Dolcè con Paolo Benvegnù

Sarà il cantautore Paolo Benvegnù ad animare la serata del 10 luglio a Villa del Bene, a Volargne di Dolcè.

Testimoniano la sua grandezza sei album e tre ep dati alle stampe tra il 2004 e oggi. Nel 2011 ha sfiorato la vittoria delle Targhe Tenco con Hermann, mentre nel 2019 ha cambiato etichetta accasandosi sotto Black Candy Records. Il suo concerto a Villa del Bene si preannuncia come uno degli eventi più intensi dell'estate musicale veronese. L'evento, organizzato nella splendida struttura da Anthill Booking e dall'associazione Cultura Innovativa, patrocinato dal Ministero della Cultura - Polo Museale del Veneto e dal Comune di Dolcè, è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria all'indirizzo https://paolo-benvegnu.eventbrite.it. L'apertura dei cancelli è prevista alle 19 con le esibizioni dei milanesi Nebula, del cantautore Stefano Di Nucci, dei veronesi Lapolveriera, dei Dagma Sogna e del bergamasco Christian Frosio. La serata sarà presentata da Fabio Ricci.

È prevista la possibilità di cenare nel giardino interno della villa con panini.

Ma Villa del Bene non è solo concerti. All'interno della struttura vengono organizzate anche presentazioni di libri, mostre d’arte, conferenze, meeting, degustazioni, picnic nel giardino e, quando sarà possibile, matrimoni e celebrazioni. Inoltre nei prossimi mesi la villa diventerà un importante snodo per il cicloturismo e il turismo sostenibile. Infatti chi è interessato potrà noleggiare biciclette direttamente in loco, per poi inforcare la ciclabile che costeggia il fiume Adige cui spingersi fino a Innsbruck. In attesa del collegamento con il centro di Verona.

«La nostra intenzione è quella di costruire uno spazio inclusivo in cui tutti, bambini compresi, possano godere di storia, natura, arte e sostenibilità del vivere - ha spiegato Gianneugenio Bortolazzi di Cultura Innovativa, partner di Villa Del Bene Network - Gli artisti qui sono benvenuti. La pandemia non è stata facile da gestire, ma ora siamo pronti a far vivere a chi lo vorrà un'estate stimolante, con nomi di sicuro interesse di livello nazionale».

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...