Paolo Benvegnù in concerto al Mura Festival

Giovedì 6 giugno, il main stage di Mura Festival si prepara a ospitare uno dei cantautori di spicco della cultura musicale indipendente italiana. Ospite atteso della rassegna Storyteller, al suo primo appuntamento per l’edizione 2024, sarà Paolo Benvegnù. A partire dalle ore 21, un viaggio emozionale attraverso le profondità della musica e delle parole, un incontro presentato dal giornalista Gianni Della Cioppa che racconterà la storia artistica di Benvegnù dagli storici SCISMA all’ultimo album È inutile parlare d'amore passando dalle collaborazioni con Marco Parente, Ustmamò, Otto p notri, David Riondino, Stefano Bollani.

Noto per aver saputo coniugare una profonda sensibilità lirica con una ricerca musicale raffinata ed eclettica, Benvegnù è un’artista la cui musica, caratterizzata da testi poetici e arrangiamenti sofisticati, esplora tematiche esistenziali e sociali con una delicatezza e una profondità che lo distinguono nel panorama della musica italiana contemporanea.

La sua personalità artistica è quella di un poeta moderno, capace di introspezioni profonde e di un'analisi lucida della realtà circostante. Questo approccio gli ha permesso di mantenere una coerenza artistica e una credibilità che gli hanno guadagnato un seguito fedele e l'ammirazione della critica. In vista dell'intervista che lo vedrà protagonista, è interessante prepararsi a un incontro con un artista che ha fatto della musica uno strumento di esplorazione e comunicazione autentica, capace di toccare corde profonde dell'animo umano.

Nel corso della serata, infatti, l’artista racconterà i suoi primi passi nella musica, le esperienze che ha vissuto e gli album che lo hanno ispirato nel suo percorso professionale per tracciare assieme al pubblico di Mura Festival il ritratto di un’identità artistica in continua evoluzione. Anche per questa edizione Storytellers si conferma un format unico che intreccia intervista e performance live, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica targata Mura Festival nonché per la rassegna Storytellers nata con l’intento di parlare di musica attraverso le storie che l’hanno condizionata, ispirata e accompagnata.

L’ingresso alla serata è gratuito.

Paolo Benvegnu? / foto ufficio stampa Studioventisette