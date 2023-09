A Negrar di Valpolicella torna il Palio del vino e dei sapori

L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Negrar di Valpolicella hanno presentato in conferenza stampa il programma del Palio del Vino e dei Sapori, anticipato quest’anno al weekend di sabato 30 settembre dalle ore 12 alle 23 e domenica 1 ottobre dalle ore 10 alle ore 22. Sono intervenuti per il Comune l’Assessore alla Cultura Camilla Coeli e per la Pro Loco il presidente Franco Antolini. Presenti anche il sindaco Roberto Grison e il Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Dalle Pezze.

Il Palio è organizzato in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere i prodotti enogastronomici della Valpolicella e nello stesso tempo di dare visibilità e creare una rete tra realtà del volontariato locale. Saranno quest’anno 17 le cantine che metteranno a disposizione i principali prodotti vitivinicoli di questa terra: Amarone, Recioto, Ripasso, Valpolicella Superiore e Valpolicella DOC.

Ad ogni cantina viene anche abbinata un’associazione, che diventa promotrice nello stesso tempo del marchio della cantina e dell’attività di volontariato che rappresenta. Le associazioni aderenti sono 12: Banda Comunale, Protezione Civile, Associazione la Malga, Ct El Gavetin, Parrocchia di Negrar, Insieme 2009, Coro Coste Bianche, Acero di Daphne, Associazione Ponte sul Vajo, Negrar Eventi, Associazione La Vigna, Gruppo sportivo Mazzano. Il centro storico del capoluogo verrà come di consueto allestito per l’occasione, e non mancherà un'offerta gastronomica di alta qualità con piatti della tradizione, per poter assaporare i gusti e sapori autunnali che caratterizzano la stagionalità in cui si svolge la manifestazione.

Tra gli altri appuntamenti, il programma prevede intrattenimento musicale per entrambe le sere di sabato e domenica, e per il pomeriggio di domenica il raduno delle “Vespa”, per un giro sulle colline della Valpolicella in collaborazione con Vespa Club di Verona. Come lo scorso anno, per agevolare la partecipazione di chi vorrà assaggiare i vini proposti, è attivo un sistema digitale di prenotazione e acquisto del biglietto di partecipazione che include un kit degustazione: il kit acquistato on line comprende un calice e sacca da ritirare presso lo stand Pro Loco su corsia privilegiata per acquisti online (evitando la coda sul posto) e la degustazione di 2 calici di Valpolicella Classico Superiore (anziché Classico, previsto invece per il kit acquistato in loco) presso gli stand delle cantine presenti alla manifestazione.

Il programma

Sabato 30 settembre 2023

Ore 12 Apertura stand enogastronomici ed espositori

Ore 18 intrattenimento musicale con il D.J. Omar Lai

Ore 23 Chiusura stand

Domenica 1 ottobre 2023