A Negrar torna il Palio del Recioto e dell'Amarone della Valpolicella classica

Dall'8 al 10 aprile 2023 a Negrar di Valpolicella è in programma la tradizionale manifestazione che celebra i vini tipici del territorio, il Palio del Recioto e dell'Amarone della Valpolicella classica. Appuntamento da non perdere in via Giuseppe Mazzini e Corso Vittorio Emanuele a Negrar di Valpolicella

Quest’anno una grande novità: potrete acquistare qui il vostro kit degustazione: https://www.proloconegrarvalpolicella.com/.../biglietto.../.

Quest'anno il Palio spegne ben 69 candeline. Torna, infatti, nel panorama mozzafiato della splendida Valpolicella, nel Comune di Negrar di Valpolicella, la tradizionale manifestazione dedicata agli amanti del vino Recioto e dell'Amarone, che avrà luogo da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2023, dando spazio a degustazioni, eventi culturali, musica e tanto divertimento per le vie del paese.

Questo evento enoturistico, di fondamentale importanza per la valorizzazione del territorio, è stato riproposto di anno in anno, con successo e con la medesima passione del passato che lo ha animato fin dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 1952.

Gli orari:

Sabato 8 aprile 2023: 17 alle 23.30

Domenica 9 aprile dalle 10 alle 23.30

Lunedì 10 aprile dalle 10 alle 22

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/events/749501356584510.