A Negrar torna il Palio del Recioto e dell'Amarone

Torna a Negrar il Palio del Recioto e dell’Amarone 2022, arrivato alla sua 68esima edizione, dopo un’assenza di due anni dovuta alla pandemia da Covid-19. La manifestazione prosegue nel solco della tradizione proponendo per il weekend dal 16 al 18 aprile 2022 un programma che coniuga territorio, prodotti d’eccellenza e cultura, con alcune importanti novità: si va dalla degustazione dei vini, alla gastronomia, dagli appuntamenti culturali al teatro passando dalle visite guidate alla “Villa dei Mosaici”.

Scarica il programma del Palio del Recioto 2022

Tra le novità di quest’anno vi è l’apertura straordinaria della villa romana di Villa, oggetto di un’importante campagna di scavi: «Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona sarà un piacere in occasione del Palio proporre alcune visite guidate di gruppo – spiega il sindaco – per far apprezzare questo importantissimo e bellissimo sito archeologico che stiamo riportando alla luce».

Pur mantenendo il carattere di popolarità che richiama turisti e visitatori da ogni luogo, il Palio mira a diventare un punto di riferimento per le aziende vitivinicole e un palcoscenico importante per la promozione dei vini e delle produzioni gastronomiche locali. Come di consueto, la manifestazione del Palio include e si conclude con la corsa ciclistica Gran Premio Palio del Recioto, gara unica e prestigiosa inserita nel calendario internazionale e riservata agli under 23 in grado di richiamare il popolo delle due ruote da tutte le parti del mondo.

Il programma

Mercoledì 13 – Giovedì 14 – Venerdì 15 aprile 2022

Visite guidate alla Villa Romana alla scoperta degli ultimi rinvenimenti. L’accesso sarà gratuito previa prenotazione in fasce orarie come specificato in locandina. Prenotazione via Eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/.../biglietti-la-villa-dei.... Le visite si svolgeranno i seguenti giorni:

Mercoledì 13 aprile ore 15 – ore 16 – ore 17

Giovedì 14 aprile 2022 ore 15 – ore 16 – ore 17

Venerdì 15 aprile 2022 ore 15 – ore 16 – ore 17

Sabato 16 aprile 2022

Ore 9. Partenza “Tour in ebike” presso la Villa Romana di Negrar di Valpolicella. Il percorso si svilupperà tra la Valpolicella e la Lessinia con ritorno alle ore 16.30 su prenotazione al n. 3406118749. Organizzazione Outdoor Adventure

Ore 17. Inaugurazione Palio del Recioto e dell’Amarone – Saluto del Sindaco Roberto Grison, dell’Assessore al Turismo e alle Attività di promozione Camilla Coeli, e del Presidente della Pro Loco Negrar di Valpolicella Franco Antolini

Ore 17.15. Apertura stand – enogastronomici ed espositori

Ore 17.30. Esibizione del Corpo Bandistico Comunale di Negrar di Valpolicella, a seguire apertura stand eno-gastronomici

Ore 18. Inaugurazione mostra Moto Club Negrar di Valpolicella

Ore 22.30. Chiusura stand cantine

Ore 23.30. Chiusura stand gastronomici ed espositori

Domenica 17 Aprile 2022

Ore 10. Apertura stand enogastronomici ed espositori

Ore 22.30. Chiusura stand cantine

Ore 23.30. Chiusura stan gastronomici ed espositori

Lunedì 18 Aprile 2022

Ore 10. Apertura stand - enogastronomici

Ore 10.15. Rito di consacrazione del “Vino Recioto” (dalle nostre radici religiose e contadine ai giorni nostri)

Ore 11. Impariamo a degustare (Corte Vason Caprini) Esperienza guidata da esperti sommelier ed enologi, alla scoperta del palato. Seguirà degustazione con quattro vini: Valpolicella classico Superiore, Valpolicella Ripasso, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella. Su prenotazione fino ad esaurimento dei posti: www.shop.mediawine.ee

Ore 14. Impariamo a degustare (Corte Vason Caprini). Esperienza guidata da esperti sommelier ed enologi, alla scoperta del palato. Seguirà degustazione con quattro vini: Valpolicella classico Superiore, Valpolicella Ripasso, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella. Su prenotazione fino ad esaurimento dei posti: www.shop.mediawine.ee

Ore 16. Impariamo a degustare (Corte Vason Caprini). Esperienza guidata da esperti sommelier ed enologi, alla scoperta del palato. Seguirà degustazione con quattro vini: Valpolicella classico Superiore, Valpolicella Ripasso, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella. Su prenotazione fino ad esaurimento dei posti: www.shop.mediawine.ee

Ore 17.30. Premiazione Concorso: “Il Palio in vetrina” Concorso della vetrina più bella

Ore 18. Premiazione Concorso Enologico 68^ edizione Palio del Recioto e dell’Amarone. Consegna dei premi

Ore 21. Chiusura stand enogastronomici ed espositori

Martedì 19 Aprile

Corsa ciclistica internazionale per dilettanti “Gran Premio Palio del Recioto “.

Mercoledì 20 aprile 2022

Ore 18.30 - Auditorium - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1 - Negrar di Valpolicella. Incontri Culturali UTL (Università del Tempo Libero). Prof. Giannantonio CONATI "Arti e Mestieri sull'Adige"

Giovedì 21 aprile 2022

Ore 20.30 - Auditorium - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1 - Negrar di Valpolicella. Iniziative in Biblioteca con UTL (Università del Tempo Libero) Rassegna Spazio all'Autore “Giovani nell’abisso della storia. La breve vita del Tenente Turri 1914-1940”. Racconti e poesie.

Venerdì 22 aprile 2022

Ore 18. Cantina Corte San Benedetto - via Casa Zamboni 8 - Arbizzano - Negrar di Valpolicella. Premio Salgari 2022-2023 presenta "Prove d'Autore" Giustino FERRI. La fine del secolo XX (1906) (Black Dog, 2021) - Tra le quinte del cinema(1906) (Oligo, 2021) Presenta le due opere il Curatore Claudio GALLO - Dialoga con Claudio GALLO Stefano PAGLIAROLI.

Ore 20. Cantina Valpolicella Negrar- Teatro e Vino. Visita guidata alla Cantina Valpolicella Negrar. Degustazione di tre vini: Valpolicella superiore, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella. Spettacolo teatrale con la Compagnia Teatro dei Pazzi” che presenta “In Vino Recitas” di Giovanni Giusto. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento dei posti al n. 3276770992 anche per wa. Oppure inviando una mail: info@proloconegrardivalpolicella.com

Domenica 24 aprile 2022

Ore 9.30 e ore 17. Divin Negrar Valpolicella – Check point Via Francia,5 Negrar di Valpolicella. A cura dell’Associazione “La Vigna”. Alla scoperta dei tesori della Valpolicella Classica- Degustazione itinerante per rivivere la storia del Valpolicella Classico, il Superiore, il Ripasso, il Recioto e l’Amarone. Prenotazioni www.divinnegrarvalpolicella.it.

Giovedì 28 aprile 2022