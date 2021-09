Nel cuore della vendemmia, il "Palio di Settembre" nasce a Negrar di Valpolicella

Negli ultimi due anni il tradizionale "Palio del Recioto e dell'Amarone", programmato dall’Assessorato alla Cultura durante le festività pasquali, è stato annullato per le restrizioni imposte dal Covid 19. Perciò quest’anno, per volontà dell’Amministrazione, si è deciso di organizzare, nel pieno periodo della Vendemmia, una nuova festa che ha come obiettivo ricreare il clima del famoso Palio ma in una nuova formula. L’evento denominato "Palio di Settembre", nonostante il nuovo nome, conserverà le emozioni che da tanti anni accompagnano la festa tradizionale.

L’area con i mercatini sarà in Viale Vittorio Emanuele e sarà caratterizzata da una selezione accurata di espositori, con diverse specialità culinarie, produzioni handmade e artigianato locale. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021, durante il periodo della vendemmia, nel cuore della Valpolicella nasce dunque il “Palio di Settembre”.

Sarà un evento indirizzato agli amanti dei vini autoctoni del territorio, non solo del Recioto, ma anche del Valpolicella classico, dal Valpolicella Superiore e del Ripasso fino all’Amarone e alle altre creazioni dei maestri di cantina.

Le degustazioni aspettano i visitatori in via Mazzini, presso gli stand delle cantine storiche: Aldrighetti, Ca’ del Monte, Ca’ matta, Flatìo, La Quena, Corte Merci, Mizzon, Monte Pogna, Recchia, Spada e Vanto Rosso.

L’ingresso all’evento sarà libero, ma contingentato in relazione alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia COVID-19 e sarà possibile accedere solo con Certificazione Verde (Green Pass).

Vi sarà inoltre la possibilità di garantire la propria partecipazione compilando l’apposito modulo online tramite il sito www.paliodisettembre.it.

