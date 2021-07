Teatro e danza legati dal filo rosso dell'ironia a Palco Venier 2021

Sono quattro gli eventi in cartellone per l'edizione 2021 di Palco Venier a Sommacampagna

Mercoledì 7 luglio

Compagnia Tiraca presenta FULL MONTY - Prossimamente a nudo.

Sei uomini qualunque, per far fronte ai problemi di disoccupazione nelle aziende e nelle fabbriche in cui erano assunti, si improvvisano improbabili protagonisti in uno spettacolo di spogliarello maschile. Ma come possono attirare l’esigente pubblico femminile, con i loro fisici non proprio da macho?

Lo spettacolo inizia alle 21.15 e si terrà a Villa Venier, Via 2 Giugno a Sommacampagna.

Martedì 13 luglio

Teatro Bresci propone LA VALIGIA DELL'ATTORE.

La valigia per il teatrante rappresenta la propria vita in tournée. Un attore, due musicisti e la valigia, in un viaggio tutto da ridere, con tanti stravaganti personaggi che danno vita ad un campionario umano, da Ruzante a Stefano Benni e Franco Califano, incontrando Paolo Rossi e tanti altri.

Inizio alle 21.15 a Villa Venier.

Giovedì 29 luglio

Compagnia Tiraca in scena con FAGHELI ANCA A CASA.

Saper ridere della vita imparando a cogliere il lato umoristico e caricaturale dell’esperienza umana, poiché la realtà, a volte, sa essere straordinariamente comica. Lo spettacolo è un simpatico invito a guardare il mondo da una prospettiva diversa attraverso un pot-pourri di situazioni quotidiane in cui rispecchiarsi col sorriso e perfino con una certa soddisfazione. Perché la vita è troppo seria per poter essere presa sul serio.

Inizio alle 21.15 al Centro Sociale di Caselle, in Via Scuole 49, a Caselle di Sommacampagna.

Giovedì 12 agosto

Ersilia Danza in COPPELIA.

Intriso di umorismo e avventura, il balletto di Arthur Saint-Léon segna un passaggio fondamentale del balletto romantico, che dalle consuete atmosfere cupe e meste dell’epoca rifiorisce con prorompente vitalità. Le vicende del soprannaturale triangolo amoroso tra Swanilda, Franz e la bambola meccanica Coppelia incantano il pubblico di tutto il mondo dalla prima rappresentazione del 1870, tanto da essere tuttora in repertorio dell’Opéra di Parigi.

Inizio alle 21 a Villa Venier.

BIGLIETTI

Per Full Monty e La valigia dell'attore, biglietto unico a 10 euro.

Per Coppelia, biglietto unico a 15 euro.

Per Fagheli anca a casa, ingresso gratuito.

APERTURA BIGLIETTERIA ALLE 20.30.

PREVENDITA su www.myarteven.it.

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Cultura Sommacampagna - tel 0458971357, ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it, www.comune.sommacampagna.vr.it; Arteven - tel 0415074711 www.arteven.it

