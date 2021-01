Palazzo Maffei protagonista di "Not Home Alone" con Vanessa Carlon

È con Palazzo Maffei Casa-Museo che partirà il progetto online #NotHomeAlone del Gruppo Giovani del Museo Bagatti Valsecchi. Il Gruppo Giovani, gli Speechati, organizzano un ciclo di appuntamenti online dedicati alla scoperta delle case-museo e dei tesori in esse custoditi. Ogni mese collegandosi alla pagina Instagram speechati, sarà possibile quindi scoprire le storie e i segreti contenuti in questi luoghi.

Il primo appuntamento sarà il 26 gennaio alle ore 21, proprio con Vanessa Carlon, Vicepresidente e Direttore di Palazzo Maffei. Un’intervista che svelerà la storia che si cela dietro alla Casa-Museo: da come sia nata l’idea di aprire la Collezione al pubblico, alla selezione del luogo, alla preziosa collaborazione con le Università, alle iniziative messe in atto per non chiudere le porte – almeno virtualmente – durante i mesi di lockdown.

Informazioni e contatti