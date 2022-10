Palazzo Maffei: Halloween al Museo, visita guidata con Luca Scarlini e laboratori di disegno 

Entriamo nel vivo della ricca stagione autunnale di eventi a Palazzo Maffei Casa Museo proprio con la festa di Halloween, un modo originale per passare una domenica in famiglia all’insegna dell’arte, della creatività e del brivido. Domenica 30 ottobre alle ore 16 sarà infatti possibile per gli adulti seguire una visita guidata dove il filo rosso che collegherà le opere della collezione sarà la ricerca dei “mostri di Palazzo Maffei”. Questo originale percorso tra i capolavori della casa museo sarà condotto da una guida non meno speciale: Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, uomo di teatro e soprattutto straordinario storyteller, che ormai da due anni conduce originali visite guidate dal vivo e online all'interno della collezione.

Non solo l’amore e la bellezza hanno ispirato i più grandi racconti: anche i mostri e la paura hanno giocato – e giocano tutt’ora - un ruolo importante sia nella narrativa che nell’arte. Con Scarlini si andrà alla scoperta dei personaggi spaventosi nascosti tra le sale di Palazzo Maffei: dalla testa di “Medusa” di Lucio Fontana, con gli iconici serpenti al posto dei capelli e il pietrificante sguardo, al racconto del mito di Perseo che libera Andromeda dall’orrendo mostro marino Ceto, rappresentato nel dipinto cinquecentesco di Bonifacio De Pitati, fino alla zoomorfa “Sposa fedele” di Alberto Savinio solo per citarne alcuni.

Mentre gli adulti saranno impegnati nella scoperta dei capolavori della collezione che conta più di 600 opere - tra dipinti, sculture, oggetti, ceramiche e mobili – i bambini dagli 8 ai 10 anni potranno cimentarsi nel laboratorio “L’arte in valigia”, giocando a fare i collezionisti: con l’aiuto degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Verona potranno infatti disegnare i propri piccoli capolavori da portare con sé.

Domenica 30 ottobre 2022, ore 16

I mostri di Palazzo Maffei:

visita guidata con Luca Scarlini (per adulti).

Ingresso e visita guidata 12 euro.

Posti limitati su prenotazione

biglietteria@ palazzomaffeiverona.com

L’arte in valigia: