"Opening Night" performance di autoteatro e audioguida esperienziale a Palazzo Maffei Casa Museo

Uno spettacolo di Silvia Mercuriali (affermata attrice e regista Italo-britannica attiva a livello internazionale, riconosciuta come una delle pioniere della pratica dell'autoteatro e prima "artista in residenza" a Palazzo Maffei Casa Museo) diventa un'audioguida unica e originale, per una visita esperenziale, alternativa e assolutamente innovativa della Casa Museo. Palazzo Maffei non smette di sperimentare e di proporre nuove modalità per confrontarsi con l'arte e con il bello, che sono vita e passione, ma soprattutto nuovi modi per conoscere e godere del Palazzo e della sua collezione. Cosa di meglio allora dell'esperienza e della messa in scena dell'autoteatro?

Entrare al Museo come entrare in un sogno, in un'altra dimensione: essere protagonisti di una festa a Palazzo con le donne e Muse della Collezione che per l'occasione prendono vita. Non una visita guidata, ma l'accesso in un metauniverso accompagnati dalla voce della regista, autrice e grande burattinaia di questa performance, che condurrà ogni visitatore dotato di cuffie o dei propri airpods, ad inseguire una festa che sembra sfuggirgli continuamente, tra musiche di Schumann rielaborate da Federica Furlani, suoni, rumori, vociare di persone, con registrazioni binaurali effettuate dal vero. Un mondo sonoro iper-reale e immaginifico al tempo stesso, che permette di scoprire un nuovo modo di stare nello "spazio" del palazzo e del Museo.

Verona, Palazzo Maffei Casa Museo, venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 12.