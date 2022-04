Palazzo Maffei-Casa Museo celebra la Giornata Mondiale del Disegno con una speciale attività per grandi e piccoli

Disegnare è il mezzo di comunicazione non-verbale più antico che abbiamo, nato ancora prima della parola e della scrittura. Un gesto primitivo ma estremamente contemporaneo, che Palazzo Maffei Casa Museo celebra il 23 aprile 2022 in una speciale giornata dedicata al disegno in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Verona e con Fabriano, azienda italiana leader nell’ambito della produzione di carta.

Istituita a Londra nel 1962 dal Consiglio Internazionale delle Associazioni del Disegno Grafico, la Giornata Mondiale del Disegno si festeggia ogni anno il 27 aprile. In questa data, in tutto il mondo, si celebra la capacità espressiva, creativa e comunicativa dell’attività pittorica, che costituisce un linguaggio non verbale in grado di esprimere in maniera immediata e universale idee, emozioni e sentimenti. Ma la forza del disegno non consiste solo nella sua potenza comunicativa: è infatti un’attività dagli innumerevoli benefici, per grandi e piccoli. Nei bambini favorisce lo sviluppo cognitivo, la coordinazione, la creatività mentre negli adulti aiuta ad alleviare ansia, stress e tensione. Oggi le tecniche le del disegno si sono evolute moltissimo grazie alla tecnologia, ma il disegno con matita e foglio rimane il punto di partenza di tutto. E proprio alla luce di questi benefici, sabato 23 aprile dalle ore 11 alle ore 18 Palazzo Maffei Casa Museo metterà a disposizione di bambini e adulti fogli, matite e supporti per disegnare all’interno delle tante sale del percorso espositivo.

Non serve essere abili artisti per esprimere la propria creatività, basterà lasciarsi ispirare dalle opere d’arte di Palazzo Maffei e dal prezioso aiuto degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Verona, che per l’occasione collaboreranno all’iniziativa aiutando i visitatori-artisti. I disegni troveranno poi spazio nelle stories dei socialnetwork di Palazzo Maffei – Casa Museo, che vi aspetta per dare libero sfogo alla vostra creatività!

Informazioni e contatti

Web: https://palazzomaffeiverona.com/