Il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova riapre dalla vigilia di Natale

Gli ingressi saranno gestiti da un nuovo sistema di prenotazione obbligatoria online sul sito www.palaghiaccio.org per evitare assembramenti e code, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19. Accedendo al sito, ci si registra, si sceglie il turno orario preferito e ci si prenota «È molto semplice, anche per un non-digitale come il sottoscritto, e soprattutto comodo perché da’ la certezza di arrivare e accedere, senza tempi di attesa, al Palaghiaccio e di rispettare le misure di sicurezza ancora richieste dall’attuale situazione dei contagi — dichiara Claudio Melotti, Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova — Chi arriverà senza prenotazione rischierà invece di dover attendere il primo turno libero o di non pattinare».

Lo sforzo dell’Amministrazione e della Società che gestisce il Palaghiaccio per farsi trovare pronti per queste festività è stato importante in quanto «La chiusura forzata per quasi due anni, ci ha costretti ad operare una nuova messa in sicurezza dell’impianto: abbiamo scelto la soluzione più sicura ed economica per la riapertura, con il noleggio di motori “chiller” che sfruttano l’impianto di refrigerazione esistente ma senza l’impiego dei vecchi motori che utilizzavano l’ammoniaca come liquido refrigerante. Ciò ha comportato un investimento pari a circa 65.000,00 euro che contiamo di recuperare con gli ingressi dei pattinatori che potranno godere di una struttura che torna a disposizione di sportivi, appassionati e famiglie» prosegue il Sindaco Melotti.

L’apertura della struttura è prevista, in linea di massima, fino al 15 marzo. Dal 24 dicembre fino al 9 gennaio 2022 sono previsti 6 turni della durata di 90 minuti ciascuno, dalle 10 alle 22.30, dal lunedì alla domenica. A partire dal 14 gennaio i turni diverranno 5 e l’apertura sarà limitata al fine settimana, dal venerdì alla domenica. «È obbligatorio registrarsi preventivamente online, scegliendo il turno di pattinaggio prescelto. Le linee guida approvate dalle autorità sanitarie e il protocollo di gestione che ci siamo dati, ci consentono di aprire tutelando la salute pubblica — conclude Alessandra Albarelli, Amministratore Unico di Bei Passi srl — La registrazione online è necessaria sia per consentire il tracciamento delle persone che accedono alla struttura sia per contingentare gli ingressi, ad ogni turno, così da garantire corretto distanziamento e divertimento al contempo».

L’accesso all’area di pattinaggio avverrà dopo la verifica del Green Pass Base (in zona bianca e gialla) e del Super Green Pass (in zona arancio). Durante il turno di pattinaggio, seppure la struttura sia all’aperto, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o FP2). Nelle aree comuni va mantenuto il distanziamento di un metro e in pista di due metri.

Informazioni e contatti

L’ingresso con noleggio pattini costa per gli adulti 10 euro e 8 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni, mentre senza noleggio costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Il pagamento, possibile anche con POS, avverrà alla cassa insieme al controllo del Green Pass e alla verifica della temperatura corporea.

È consigliato presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima del turno. Gli orari e i turni di pattinaggio per le prossime Festività Natalizie dal 24 dicembre al 9 gennaio e per la stagione invernale a partire dal 14 gennaio sono consultabili sul sito: www.palaghiaccio.org