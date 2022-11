Alla biblioteca civica di Verona la rassegna "Pagine di film: il cinema e la letteratura"

Dal libro al grande schermo. La trasposizione cinematografica di opere letterarie non conosce tempo, interessa i grandi classici come le pubblicazioni più recenti. Per gli appassionati del genere, l’appuntamento è in Biblioteca Civica con la rassegna del Centro Audiovisivi "Pagine di film: il cinema e la letteratura".

Dieci incontri in cui saranno proiettati film che metteranno a confronto il mondo del cinema con quello della scrittura, proponendo opere cinematografiche tratte da celebri autori letterari.

Si parte lunedì 21 novembre alle 15 nella sala Farinati della Biblioteca Civica in via Cappello. Si proseguirà nei lunedì del 28 novembre, 5, 12, 19 dicembre 2022, 9,16, 23 e 30 gennaio, per concludere il 6 febbraio 2023. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 15. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni: Centro Audiovisivi - Biblioteca Civica di Verona, via Cappello, 43 - 37121 Verona, tel. 045 8079732, email servizio.audiovisivi@comune.verona.it.