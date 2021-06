"Orienteering", il Children’s Museum Verona in gita

Ogni gruppo partecipante, con una cartina topografica in mano, dovrà andare alla ricerca dei punti segnalati sulla mappa.

Un’avventura di orientamento ed esplorazione durante la quale le famiglie si sfideranno alla ricerca dei vari punti segnati sulla mappa: precisione e velocità non devono mancare per questa sfida all’insegna del divertimento! Dall’osservazione degli astri all’uso di bussole: quale sarà la tua tecnica di orientamento preferita?

L’esperienza “CMV in gita!” prevede, oltre alla sfida dell’orienteering, un’attività di laboratorio e un gadget per tutti i bambini e bambine che parteciperanno. La gita si svolgerà a Passo Fittanze di Sega presso Corno d’Aquilino (Erbezzo, Verona).

Informazioni e contatti

Le attività sono organizzate dal Children’s Museum Verona e prevedono la presenza di Guide Naturalistiche abilitate.

Web: https://www.cmverona.it/events/gita-10-luglio-2021/.

