A San Martino Buon Albergo in scena Lorenzo Baglioni con "Canzoni a teatro" il 25 marzo 2023. "Canzoni a Teatro" è il nuovo spettacolo di Lorenzo Baglioni, il cantautore/attore ed ex professore di matematica che si è fatto conoscere al pubblico per le sue “canzoni didattiche”. Lorenzo si muove con naturalezza fra alcuni dei suoi maggiori successi, una serie di pezzi mai eseguiti live, inediti, monologhi e interazioni con il pubblico.

Il filo conduttore di questo show vario, intelligente e soprattutto divertente è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei social network: conta più la forma o il contenuto? Non vi resta che venire a scoprirlo!

"Canzoni a teatro" testi e musiche di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni Lo spettacolo Canzoni a Teatro chiude la stagione teatrale 22-23 "Palcoscenici d'inverno", organizzata e promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo in collaborazione con Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale: https://www.myarteven.it.