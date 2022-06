L'Orchestra Mosaika in concerto per la rassegna Musica in Littorina a Valeggio sul Mincio

Un inno alla fratellanza: l’Orchestra Mosaika, con il suo organico multietnico di ben diciassette elementi tra cantanti e musicisti diretti da Marco Pasetto, si esibirà dal vivo per la rassegna Musica in Littorina giovedì 23 giugno (ore 21.30) presso la Littorina del Mincio a Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). L’ingresso è libero, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, organizzata da Garda South Cycling con il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

L’Orchestra Mosaika è una formazione multiculturale nata nel 2014 per creare un dialogo aperto tra diverse culture attraverso la musica, la danza e il canto corale. Mosaika è un porto aperto dove sono approdati e dal quale sono salpati musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta con l’intenzione di mettere in comune e condividere le proprie esperienze e il proprio sapere. Dalla sua fondazione a oggi, nell’orchestra si sono avvicendati musicisti algerini, giapponesi, sudamericani, australiani, romeni, marocchini, armeni, srilankesi e naturalmente italiani. Da questo mosaico di provenienze geografiche e di esperienze differenti si sviluppa un’orchestra che promuove l’incontro e il dialogo creativo fra repertori delle più diverse tradizioni musicali.

Il progetto artistico e sociale è stato messo a punto con l’Associazione BALDOfestival, l’Associazione Rete Tante Tinte e il Cestim (Centro Studi per l’Immigrazione) di Verona, in collaborazione con l’Ufficio Stranieri dell’ULSS 22 di Verona.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Web: www.lalittorinadelmincio.it

Informazioni e prenotazioni:

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel.: 045 4852921

Ingresso libero con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.