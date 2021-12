Oratorio Grande in musica: il Natale all'Oratorio di San Filippo Neri a Verona

La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Verona dopo tempi di incertezze dovute alla pandemia da Covid-19 propone per il Santo Natale un momento spirituale e di preghiera legato alla grande tradizione de "L'Oratorio Grande Filippino", iniziato da san Filippo Neri nella Roma del '500 finalizzato ad attrarre a Dio il più ampio numero di fedeli di ogni grado e ordine, dai più ricchi ai più poveri, per pregare, cantare, ascoltare, meditare. La Congregazione di Verona inoltre vanta un importante fondo musicale in fase di riordino grazie al maestro Federico Franchini direttore della Cappella Musicale San Filippo Neri di Verona in "concerto" con alcuni padri della stessa.

Per questo Natale 2021 si vogliono proporre, come da programma, il giorno 18 Dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa dei Padri Filippini delle musiche del XIX secolo manoscritte e inedite dei sig. D. Bussola e D. Foroni. L'organico sarà composto da: Violini, Violoncello, Contrabbasso, Soprano, Contralto, Tenore e Basso. Il tutto accompagnato da preghiere e meditazioni in preparazione al grande mistero della Redenzione. Seguirà un momento conviviale presso il cortile dell'Oratorio.

L'accesso è libero ed essendo un momento di preghiera non è necessario il Green Pass. Di seguito il programma musicale:

CANZONI SACRE Di D. Bussola ed il sig. D. Foroni (Prima metà del XIX sec. Ca.).

PRIMA PARTE:

"Volgi o Madre", Adagio

"Da mille affanni oppresso"

"Ma se dal ciel", Allegro

"O colomba di candida piuma", Moderato

"Se tu m'accendi l'anima", Allegro giusto

"Quanto costa il tuo delitto", Andante sostenuto

"Dovunque il guardo io giro", Andantino (Testo di P. Metastasio)

SECONDA PARTE:

"Piú del suono di un'arpa", Andante sostenuto

"Alma esulta", Allegro

"Peccatori se bramate...Ecco v' apre il cor Maria", Adagio; Allegro

"O Pane del Cielo", Andante affettuoso (di D. Foroni)

"Salve Possente", Andante con espressione