È l'ora del tè: diretta streaming tra teatro, imprenditoria, giovani e spettacolo

Una pausa tè in diretta streaming per discutere, con alcuni protagonisti veronesi, di teatro, imprenditoria, giovani e spettacolo. È questo l'obiettivo dell'iniziativa “È l'ora del Tè”, in programma nei giovedì 19 e 26 novembre, con collegamento a partire dalle ore 17.30. L’evento è promosso dall'Assessorato al Decentramento in collaborazione con l'associazione Culturale River – Primavere Urbane.

I due incontri saranno mandati in onda sul canale YouTube del Comune al link https://www.youtube.com/ channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_ KQ e sulla pagina Facebook dell'associazione Culturale River – Primavere Urbane e potranno essere visualizzati anche in momenti successivi. La giornalista Simonetta Chesini, conduttrice degli incontri, coinvolgerà i suoi ospiti attraverso un’intervista/dibattito che, come filo conduttore, avrà il tema dell’Interazioni tra Generazioni.

Il programma prevede, con inizio sempre alle ore 17.30: giovedì 19 novembre la puntata “Giovani al centro – arte e spettacolo”, con ospiti: l'attore Eugenio Franceschini; l’attore e regista Andrea de Manincor; il regista e fondatore Casa di Shakespeare Solimano Pontarollo e la drammaturga, fondatrice Fucina Culturale Macchiavelli Sara Meneghetti. Giovedì 26 novembre è il turno di “Imprenditoria – il Coraggio di ieri e di oggi”, che avrà come ospiti per il Progetto Quid Anna Fiscale e il Founder Supermercato24 e Fresco Frigo Enrico Pandian.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni contattare il Comune di Verona – Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri al numero di telefono 045 8078927/30 o all’indirizzo e – mail spculturaliquartieri@comune. verona.it.