"Un'ora di musica" con il Quartetto Maffei e brani di R. Schumann e D. Shostakovich

Sabato 24 aprile 2021 alle ore 20 il quinto appuntamento con i concerti di "Un'ora di musica", stagione cameristica del Quartetto Maffei, in questo periodo solo in streaming. In programma brani di R. Schumann e D. Shostakovich. Del compositore tedesco sarà eseguito il primo Quartetto mentre di Shostakovich il Quartetto n. 7. Schumann compose i suoi tre quartetti per archi nel 1842, all’età di 32 anni. Il 1842 è per Schumann l'anno della musica da camera: tre Quartetti per archi, un Quintetto e un Quartetto per archi e pianoforte. Già nel 1838 S. doveva essersi interessato alla formazione del quartetto d’archi, quando aveva dato avvio ai Quartettmorgen (mattinate quartettistiche) nella sua casa di Lipsia. Vi si riuniva il quartetto di Ferdinand David, che eseguiva di preferenza il repertorio più recente, al quale Schumann era particolarmente interessato. Furono soprattutto i quartetti dell'op. 44 di Mendelssohn a fargli grande impressione e ad accendere il suo entusiasmo, tanto che a lui dedicò i suoi quartetti.

I quartetti di Sostakovic, quindici come le sinfonie, sono un territorio a sé. Quando vi si dedica il musicista è già in età adulta, a partire dal 1938 fino al 1974. Alle spalle egli ha già composto opere, balletti, cinque sinfonie, lavori vocali e strumentali da camera, musiche per teatro e cinema, è insomma un compositore maturo e tra i più eclettici. Tuttavia l'interesse per la forma quartettistica sarà crescente negli ultimi decenni di attività, rispetto agli altri settori creativi: anche rispetto alle sinfonie, se si pensa che dalla metà degli anni Cinquanta il musicista russo concepisce ben dieci quartetti e "soltanto" cinque sinfonie. Grazie alla sua dimensione più intima il quartetto diventa rifugio e veicolo favorito dell'espressione di se stesso, del tormento di artista in problematico equilibrio col mondo del potere e con l'ottusità delle gerarchie. Il Quartetto in fa diesis minore op. 108 è stato composto nel 1960 ed è dedicato alla memoria della prima moglie del musicista, Nina Vasil'evna Varzar, scomparsa nel 1954.

Informazioni e contatti

I concerti sono visibili gratuitamente sulla piattaforma www.rebellive.it dalle ore 20 della data dell’evento alle 20 del giorno dopo. La procedura richiesta con “acquista biglietto” è senza costi: https://www.rebellive.it/evento/gratuito/unora-di-musica-xvi-quartetto-maffei-quinto-appuntamento.