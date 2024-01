Opera in Love: Romeo & Juliet il 10 e 11 febbraio 2024

VERONA 10 e 11 Febbraio 2024 Ore 19.30

Lirica Sala Concerti Girelli

Preparati a lasciarti travolgere dalla storia senza tempo di Romeo e Giulietta, portata in vita in un'emozionante spettacolo che unisce il DRAMMA di Shakespeare e le più belle ARIE D'OPERA cantate in Arena. Unisciti a noi nella bellissima Verona, per una serata indimenticabile piena di passione, drammaticità e grande musica.

Immergiti nell'incantevole atmosfera della Città di Gulietta e dell'Opera, mentre assisti alla tragica storia d'amore di questi iconici Amanti che si svolge sul palco. Con le sue scenografie, i costumi d'epoca e gli Artisti di livello internazionale, questo Spettacolo promette di trasportarti nel cuore del capolavoro di Shakespeare e delle composizioni di Puccini, Verdi, Gounod...

Che tu sia un amante dell'Opera o semplicemente alla ricerca di una serata memorabile, OPERA IN LOVE Romeo & Juliet è un evento da non perdere. Non perdere l'occasione di vivere la magia dell'Opera e del Teatro dal vivo, in una delle città più romantiche d'Italia.

OPERA IN LOVE torna in scena per la 13^ Edizione con 2 Magiche serate, il 10 e l'11 Febbraio, per festeggiare insieme San Valentino a VERONA IN LOVE 2024.

IL PROGRAMMA

Ore 19.15: Accoglienza

Ore 19.30: ‘Opera in Love Romeo and Juliet’

Ore 20.45: Fine Spettacolo

Ore 21: Incontro con gli Artisti e foto

Fine Evento?

LE DATE: 10 e 11 Febbraio, Ore 19.30

INGRESSO