Earth, due nuove mostre: "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis

E.ART.H. Foundation arricchisce la programmazione espositiva per la primavera - estate 2024 con due nuove mostre, "Identità Virtuali" di Piergiorgio Del Ben e "Terre Fragili" di Pierluigi Slis, aperte al pubblico gratuitamente fino al 31 agosto 2024. Le mostre, curate da Alessandra Santin e Giulia Adami, con la collaborazione di Michele Filippi, presentano i lavori dei due artisti attraverso progetti inediti appositamente pensati per gli spazi della Ex Stazione Frigorifera Specializzata.

In Identità virtuali, Piergiorgio Del Ben elegge l’essere umano come protagonista assoluto della sua poetica. L’artista ragiona sulle azioni e sulle fisionomie umane, annullando le prospettive e i segni distintivi del contesto in cui le figure si muovono. L’assenza dei confini simbolici, caratteristici di un mondo globalizzato, rende questi personaggi incapaci di andare oltre l’apparenza.

Pierluigi Slis nel ciclo Terre Fragili interviene sulla sua prima produzione pittorica, modificando con gesti taglienti le tele che raccontavano i luoghi della sua interiorità, regalando un nuovo punto di vista sul mondo, tracciando linee di forza e nuovi confini. Le Terre Fragili sono dimore della Poesia.

