Università degli Studi di Verona: al via dal 20 gennaio le Open Weeks 2021 

Un’occasione per raccogliere informazioni, confrontarsi, riflettere e porre domande. Ecco cosa sono le Open Weeks, nate per accompagnare gli studenti a scegliere con consapevolezza il loro futuro. L’accesso alle conferenze, che si terranno dal 20 gennaio al 12 febbraio, è gratuito e non è richiesta l’iscrizione. L’evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori, studenti universitari, neolaureati e a tutti gli interessati ad approfondire la conoscenza dell’università di Verona.

Durante queste 4 settimane i docenti delle 8 aree di studio dell’ateneo presenteranno tutti i corsi: lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. I responsabili dei servizi e studenti tutor illustreranno invece le strutture e i servizi dell’ateneo.

Il 20 gennaio è prevista la presentazione dei corsi dell’area di Lingue e letterature straniere e di Scienze e ingegneria , che presenterà i corsi afferenti al dipartimento di Informatica. Ci sarà anche l’introduzione del corso di laurea in Ostetricia dell’area di Medicina e chirurgia.

Il 21 gennaio verranno presentati i corsi dell’area di Scienze e ingegneria afferenti al dipartimento di Biotecnologie.

Nei giorni e settimane successivi verranno presentate le altre aree: il 25 gennaio quella di Formazione, filosofia e servizio sociale; il 26 il corso di laurea in Lettere e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia; le lauree magistrali di ambito economico e il corso in Tecniche di laboratorio biomedico saranno illustrati il 27 gennaio; a fine mese, il 29, ci sarà l’illustrazione dei corsi triennali dell’area economica e tutti i corsi dell’area giuridica.

L’introduzione dei corsi dell’area di Lettere, arti e comunicazione, di Scienze Motorie, Odontoiatria e delle professioni sanitarie avrà luogo dalla prima settimana di febbraio. Il corso di laurea in Fisioterapia verrà presentato l’8 febbraio mentre il 12 febbraio, a conclusione dell’evento, verrà illustrato il corso di laurea in Logopedia.

Informazioni e contatti

Alla pagina dedicata è possibile trovare il calendario completo dell’iniziativa.