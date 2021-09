Open week: lezioni di prova di inglese, tedesco, francese e spagnolo con inLingua Verona

Vuoi imparare una lingua straniera? Non c’è niente di meglio che iniziare il nuovo anno con dei buoni propositi! Anche quest’anno inlingua Verona torna con la sua Open Week! Le lezioni di prova gratuite saranno per tutte le età e si svolgeranno dal 18 al 23 settembre. Un’occasione unica per provare il metodo inlingua senza alcun impegno!

Le Demo Lessons hanno lo scopo di far conoscere agli studenti il metodo inlingua e danno modo ai docenti di individuare il livello dei partecipanti.

Successivamente alla prova è possibile iscriversi sia ad un corso di gruppo sia individuale. I CORSI DI GRUPPO sono in partenza DAL 4 OTTOBRE e sono adatti a chiunque voglia migliorare le proprie competenze linguistiche in un ambiente dinamico. Le lezioni si svolgono in orario serale in un giorno e orario fisso. I CORSI INDIVIDUALI sono attivabili in qualsiasi momento dell’anno e sono caratterizzati dalla massima flessibilità: si ha la possibilità di scegliere i giorni, gli orari e la frequenza del corso.

È possibile iscriversi alla demo lesson FINO ALLE 17 DEL GIORNO PRIMA. In caso di demo lesson online, il giorno dell'evento vi invieremo un invito via email e whatsapp con il link Zoom per accedere all'incontro. Le chiediamo inoltre (se non l’ha già fatto o se non parte da zero) di svolgere il nostro test online gratuito accessibile al seguente link: https://my.inlingua.com/placementtest/adaptive/?RefLan=I (scegliere VERONA come centro di riferimento).

Per qualsiasi necessità è possibile contattare la segreteria ai numeri 045 596560 – 045 8011999 oppure tramite email all'indirizzo segreteria@inlinguaverona.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...