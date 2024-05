Open day il 2 giugno all'Ecomuseo Aquae Planae

Nella giornata del 2 giugno, in occasione del BARBO FEST, Ecomuseo Aquae Planae propone una mattinata, dalle 9 alle 12.00, con la passeggiata guidata nell'Area Naturalistica Casino Riva alla scoperta del Paesaggio delle cave e delle sue peculiarità ornitologiche. Due turni alle 9 e alle 10.30 con prenotazione obbligatoria.

In contemporanea, propone l'apertura della Casa Bombardà di via Pontoncello dalle 9 alle 12.30. Sede operativa simbolo del Paesaggio della Piantata, il punto informativo del territorio, per gli amanti delle passeggiate e pedalate, aprirà all’esposizione dei pannelli storici tematici e alla possibilità di reperire materiali cartacei su l’Ecomuseo, la Pianura Veronese e le altre aree della Provincia di Verona.

Ecomuseo Aquae Planae sarà poi presente, dalle 14.30 alle 19, all'evento Adige Soundwave con un banchetto espositivo lungo il tratto della ciclopedonale Adige Sud di Ronco all'Adige.