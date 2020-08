Open day corsi di cucina in sicurezza

Open day di èCucina! Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020. Anche per questa stagione non rinunciamo ad aprire le cucine di èCucina, ma con tutte le precauzioni in linea con le disposizioni governative. Presentazioni del nuovo programma di corsi e delle nuove proposte di èCucina! A settembre nuovo Open Day di èCucina all’insegna della sicurezza, perché solo in sicurezza potremo goderci le ricette dei nostri chef!

Un Open Day a ingressi differenziati, gratuiti e a numero limitato. Per i due giorni di Open Day sarà inoltre possibile acquistare anche on line i corsi con sconti fino al 20%. Informazione importante per te!

Informazioni e contatti

Quest’anno per partecipare al nostro Open Day, a ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione al 3341934095 o info@ecucina.eu.

I nostri chef 2021:

Igles Corelli, La storia della cucina italiana

Veronica Pesante, Joia, primo ristorante stellato vegetariano d’Italia

Ivan Bonamini, Ristorante il Desco, Michelin star

Rolando Morandin, il Maestro del Panettone

Emanuele Olivieri, chef Patissier Il Chiosco , Lonigo

Stefano Rebonato pasticceria Elisa

Giorgio Schifferegger, Executive Chef JW Marriott Venice Resort & Spa

Pizza: Alessandro Lasferza

Pane e lievitati: Alessandro Lasferza

Cucina vegetariana e vegana Martina Cortelazzo

Sushi e sashimi Katsuyia Tatsumoto

Davide Fiorio Associazione Cuochi Scaligeri

Paolo Forgia Presidente Associazione Cuochi Scaligeri

I nostri cuochi storici:

Luca Fasoli

Biagio Giannetti

Luca Magagnotti

Presentazione della nuova stagione di corsi con 14 titoli nuovi, chef ospiti, corsi base, etnici, monotematichi, vegani e vegetariani….e stellati!

Come funziona l’Open Day di èCucina

éCucina apre le porte a chi voglia conoscere la scuola: un’occasione unica per testare in prima persona la proposta di èCucina partecipando al nostro Open Day di presentazione dei corsi, degli chef, della scuola. A causa delle disposizioni in materia di sicurezza Covid l’Open Day sarà a ingressi scaglionati e a numero limitato. Per questo motivo è importantissimo prenotare il proprio ingresso per tempo. L’ingresso è gratuito.

Sabato 12 settembre dalle 16.30 alle 19.00 e domenica 13 settembre dalle 10.00 alle 12.30 i nostri chef ti presenteranno una nuovissima stagione di proposte culinarie, idee per rendere i tuoi piatti più gustosi e percorsi per diventare sempre più bravi dietro ai fornelli. Nei giorni di Open Day alcuni corsi saranno scontati fino al 20% : a breve la lista completa! Potrai acquistarli in sede durante la visita oppure, sempre e solo nei 2 giorni 12 e 13 settembre, direttamente on-line sul nostro sito cliccando sul corso scelto nel calendario

Abbiamo tre cucine/laboratori che possono ospitare i nostri chef che ti insegneranno a diventare più bravo con coltelli, tecniche e ingredienti da tutto il mondo:

la cucina principale, ampia, dove si svolgono i corsi più numerosi

il laboratorio, dove si tengono le lezioni di pizza e panificazione

le postazioni singole di lavoro, come un vero master chef

un’altro spazio a sorpresa….

Te le vogliamo far visitare tutte, insieme ai nostri chef, il prossimo settembre. Come ci si iscrive? Per partecipare è obbligatoria la prenotazione del posto, gratutita e fino ad esaurimento posti:

Scegliere il giorno o sabato o domencia

Inviare una mail a info@ecucina.eu con nome cognome, telefono e mail

Gallery