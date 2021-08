Open day corsi di cucina

Open day di èCucina! Sabato 11 e domenica 12 settembre 2020:

Sabato 11 settembre dalle 16.30 alle 19.

Domenica 12 settembre dalle 10 alle 12.30

A settembre èCucina apre le sue cucine per presentare il nuovo programma Settembre 2021 , con tutte le precauzioni in linea con le disposizioni governative (Green pass).

Presentazioni del nuovo programma di corsi e delle nuove proposte di èCucina! Un Open Day a ingressi differenziati, gratuiti e a numero limitato. Per i due giorni di Open Day sarà inoltre possibile acquistare anche on line i corsi con sconti fino al 20%

Dove? èCucina, Via XX Settembre, 90 a Verona. Cosa si farà?

Gli showcooking nelle varie cucine :I nostri chef faranno delle dimostrazioni di showcooking per svelarvi i piccoli segreti che scoprirete durante le lezioni.

La presentazione di èBistrot dove le ricette dei nostri chef le potrai mangiare prenotando il tuo tavolo

Aperitivo al termine degli showcooking verrà offerto un aperitivo

Sarà possibile acquistare i corsi scontati del 20%

Ci sarà l’estrazione di corsi omaggio

Iscriviti subito al nostro Open dDau gratutito, i posti sono limitati: https://www.ecucina.eu/site/ecucina-apre-le-porte-open-day-11-12-settembre/.

Chiamaci per informazioni al 334 1934095 oppure invia una mail a info@ecucina.eu

