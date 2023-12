Al Teatro Camploy "Onda su onda ritmi, canzoni, donne di sogno" il 9 dicembre 2023. Siete mai stati in crociera? Il nostro capitano vi aspetta sul ponte per una magica serata in musica.

Cosa aspettate? Imbarcatevi con noi sulla motonave Madera per trascorrere una serata cullati dalle voci delle fantastiche "Bluette", tra avventure galanti, colpi di scena, un po' di mal di mare e soprattutto buona musica!