"L'ometo e la luna" di Alessendro Anderloni in scena al Teatro Orlandi di Velo

Una produzione Le Falìe. Un'opera di Alessendro Anderloni dal titolo "L'ometo e la luna". Andrà in scena al Teatro Orlandi di Velo Veronese il 19, 24, 26, 31 luglio, il 2, 7, 8, 21, 23 agosto e l'11 settembre 2023. Orario di inizio degli spettacoli: 21. Prezzo dei biglietti: 12 euro intero e 9 euro ridotto. Prenotazioni su lefalie@lefalie.it o al 388 9574716?.

L'opera è in due atti e dura 2 ore e 45 minuti, compreso l'intervallo. L’ometo si chiamava Saturnino e faceva il postino. Ogni giorno, a piedi, in bicicletta, con gli sci, dopo che con la corriera erano arrivate da Verona lettere e cartoline, dalla piazza di Velo Veronese saliva alle contrade a incontrare e a consolare solitudini: la sarta con il marito emigrato, il contadino vedovo, i due fratelli da maritare, la dolce Andreina. Finché, come racconta l’antica storia, in una notte di luna piena Saturnino non finì lassù, come l’ometo che olea quèrdar la luna co na forcà de spinarele. Era il 1969 e alla televisione si diceva che l’Uomo avesse messo piede sulla Luna.

Lasciandosi ispirare dalla novella Scrivere a se stessi di Cesare Marchi, nel libro Quando eravamo povera gente, a trent’anni dal suo primo raccontare storie con La Madona l’à portà la luce, Alessandro Anderloni ha scritto il quattordicesimo testo teatrale per Le Falìe, con diciotto attori e attrici a mettere in scena il tempo del sogno e della disillusione.

Saturnino, l’ometo: Beniamino Ramponi

Delia, sua moglie: Tecla Dal Forno

el vecio Arsenio: Mario Biasioli

Cesare, l’ufficiale di posta: Francesco Casato

Silvino, il bigliettaio: Fabio Vinco

Maria, la sarta: Giulia Corradi

Giustina: Virginia Anderloni

Filomena: Alessia Guerra

Amabile: Gisella Grossule

Anselmo, un vaccaro: Ivano Gecchele

Natalina, sua figlia maggiore: Desirée Vincenzi

Gloria, sua figlia minore: Letizia Currao

Nancio Tegnente: Massimo D’Agostino

Carobino Tegnente: Nicola Menegazzi

Andreina, la doneta: Maddalena Taioli

Cornelia, sua madre: Nella Pozzerle

don Teodosio, padre camilliano: Vito Massalongo

Guido, il violinista: Luca Corbioli

testo, musica e regia Alessandro Anderloni

costumi Thomas Dal Dosso

scenografia Andrea Cobelli, Luigino Anderloni

oggetti d’epoca Giulia Corradi

luci Luigi Castagna

arrangiamenti e fisarmonica Thomas Sinigaglia

scenotecnica Oscar Biasi, Tommaso Fiorini, Francesco Scardoni suggeritrici

Giuditta Anderloni, Nina Caltagirone

ritratti fotografici Flavio Pèttene