Omar Fantini live per la rassegna "Comedy brasserie" a Le cantine de l'Arena

Giovedì 21 aprile quarta e ultima serata per questa prima mini rassegna di comicità alle Cantine de l’Arena, con il progetto Comedy Brasserie. Dopo Daniele Raco, John Vincent, Gianluca Merlino e Yoko Yamada, torna sul palco delle Cantine de l’Arena una nostra vecchia conoscenza: Omar Fantini.

Già protagonista in numerose edizioni di Colorado con il personaggio di Nonno Anselmo e i suoi monologhi, Omar Fantini è stato presentatore di Central Station e Metropolis su Comedy Central (Sky) e di House of Gag su TV8. Ha partecipato a Zelig One, a Quelli che il Calcio, al nuovo programma di Italia 1 Honolulu ed è attualmente impegnato su DiscoRadio.

CE LA FAREMO! Ne usciremo migliori dicevano…è veramente così!? Dopo due anni di pandemia cercheremo di capire insieme se i nostri tic e le nostre nevrosi si sono alleviati, o raddoppiati. Uno spettacolo che parla di come la società è cambiata, di come sopravvivere alle restrizioni e di come ci si conosce sulla nuova app di incontri: Immuni!

In apertura Ivan Fucile, comico siciliano, ma trapiantato da anni a Verona, ha cominciato da poco più di un anno a calcare i palchi con i suoi monologhi comici. A presentare ci sarà il comico veronese Alberto Grezzani “Il Grezza”, del gruppo Comicus, che in collaborazione con Livepoint si propone di riportare Le Cantine de l’Arena ad essere il fulcro della comicità a Verona e uno dei luoghi di riferimento del Veneto. Livepoint e Comicus, da anni operano nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

In ambito comico vantano collaborazioni con artisti di calibro nazionale, come Omar Fantini (Colorado, Central Station, Honolulu), Scintilla Fubelli, BAZ, Pucci, Rita Pelusio (Colorado), Michela Giraud, Luca Ravenna (Stand Up Comedy, LOL), Carmine Del Grosso (Battute, Quelli Che il Calcio), Laura Formenti (Italia’s Got Talent) e molti altri, veterani ed emergenti.

L’ingresso alle Cantine è libero con consumazione, fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione). Vista la grande richiesta, nelle serate di Comedy Brasserie, oltre al servizio bar, sarà attiva anche la ristorazione con il menù del ristorante del piano superiore.

Web: https://lecantine-arena.com/prossimi-eventi/