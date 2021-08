Omaggio a Rodari: filastrocche musicali a Villa Ferrari delle Spade a Tregnago

Nella splendida cornice di Villa Ferrari delle Spade di Tregnago, risuonano le “Filastrocche Musicali” narrazione e musica per festeggiare ancora 100GianniRodari. Con il Patrocinio del Comune di Tregnago nella mini-rassegna di teatro per famiglie “Tra le Fresche Frasche 2021” al parco della splendida Villa Ferrari, grandi e piccoli spettatori venerdì 3 settembre alle ore 18 potranno partecipare allo spettacolo “Filastrocche musicali” narrazione, canto e musica dal vivo con Chiara Magri e Matteo Zenatti di Teatro del Vento. Lo spettacolo, divertente e frizzante, propone sei racconti da “Favole al telefono” e nove canzoni, testi di Gianni Rodari, musiche di Virgilio Savona e Lucia Mannucci più conosciuti per essere parte del famoso “Quartetto Cetra” .

Divertimento e riflessione per far volare il tempo agli spettatori: dalla avventurosa favola della strada che non andava in nessun posto alla paradossale passeggiata di un distratto, dalle dolcissime e curiose avventure di Alice Cascherina alla Guerra delle Campane gli spettatori presi per mano entrano nel meraviglioso bosco narrativo di Gianni Rodari.

Le canzoni, inserite nello spettacolo quali prologo ed epilogo delle storie raccontate, sono eseguite in acustica con chitarra, tamburo, arpa diatonica, zanza indiana ed altre diavolerie musicali. Filastrocche musicali é parte nel progetto nazionale 100GianniRodari ed é stato replicato in tantissime realtà teatrali di Lombardia Veneto e Trentino nel 2020 e 2021 per festeggiare questo grande autore.

INGRESSO 2 euro

NECESSARIO GREEN PASS

Venerdì 3 settembre ore 18

Tregnago

Parco Villa Ferrari -ingresso da Via Torre

“Filastrocche Musicali” 100GianniRodari

Narrazione canto e musica dal vivo

Con Chiara Magri e Matteo Zenatti - Teatro del Vento

Informazioni e contatti

Teatro del Vento cell 348 3117058 - info@teatrodelvento.it

- Biblioteca di Tregnago 045 6508885 biblioteca@comune.tregnago.vr.it

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE PRESSO TEATRO DEL VENTO

