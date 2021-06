Al castello scaligero di Villafranca di Verona un imperdibile concerto in omaggio a Morricone

Nell’ambito della manifestazione La Milanesiana, Tosca & Roma Sinfonietta omaggiano il grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone. Appuntamento al castello scaligero per il Villafranca Festival il prossimo 16 luglio 2021 alle ore 21.

Ennio Morricone è stato autore delle più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale e ha saputo commuovere, sognare il mondo intero con la sua musica. Questo concerto è un tributo speciale con protagonisti Tosca, artista poliedrica e una delle più importanti voci italiane, la Roma Sinfonietta, orchestra che ha affiancato il Maestro Morricone per più di 14 anni e Paolo Silvestri, notissimo musicista jazz e autore anche di musica per teatro e cinema.



Il concerto si ispira a Focus, il disco che Morricone ha composto per la cantante Dulce Pontes. In scaletta non mancheranno brani straordinari come Your love, tratta dalle atmosfere ruggenti di C’era una volta il West, tema che fece il giro del mondo per la sua meravigliosa interpretazione, Nuovo cinema paradiso, Someone you once knew, Nosso mar e molti altri. Il concerto sarà inoltre impreziosito da solisti come Nico Gori al clarinetto.

Informazioni e contatti

Web: www.lamilanesiana.eu

BOX OFFICE ONLINE: www.ticketone.it

