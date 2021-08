Sul Green Stage di Mura Festival il quartetto Old Peppers Jass Band

In occasione della seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, ogni mercoledì sera dalle ore 20, la rassegna Gin’n’Jazz, l’appuntamento che farà immergere il pubblico presente in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati.

Questo mercoledì al Bastione di S. Bernardino il quartetto Old Peppers Jass Band. La formazione, composta da Carlo Ceriani al banjo, Renzo Segala al sax e al basso, Oscar Pagliarini al clarinetto e sax soprano e Gabriele Bolcato alla tromba e cornetta, propone una rivisitazione del Jazz degli “anni ruggenti” dell’America con un mood originale e del tutto coinvolgente.

Il quartetto accompagnerà il pubblico presente nella degustazione di ricette a base di Gin Tonic Premium del liquorificio bolognese Virus abbinato a toniche aromatizzate Fever Tree. Le ricette della serata saranno due e tutte con base Bad Gin: la prima aromatizzata con tonica Fever Tree Mediterranea, pompelmo rosa e grani di pepe bianco; la seconda con Fever Tree Indian Lite e basilico.

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

