A Verona Olaf Laneri e il Quartetto Maffei in un concerto dedicato a Beethoven e Brahms

Domenica 7 novembre il terzo appuntamento della stagione cameristica Un’ora di musica e il primo nella prestigiosa Sala Maffeiana avrà come interpreti musicali lo storico ensemble veronese Quartetto Maffei e il pianista Olaf J. Laneri, musicista che si distingue anche per l’attività cameristica, già premiato al concorso “Busoni” e al World Music Piano Master di Montecarlo.

Il concerto di domenica prosegue il ciclo dedicato al pianoforte nella musica da camera con due colossi della storia della musica: Beethoven e Brahms, non a caso due figure di spicco nel repertorio di Laneri. Di una sua esecuzione delle Variazioni di Brahms sopra un Tema di Paganini, il critico A. Cohen scrisse nell’International Piano: “la migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentita”.

Di Ludwig van Beethoven verrà proposto il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 74, scritto nel 1809 e pubblicato l'anno seguente con dedica al principe Lobkowitz, decimo nella produzione beethoveniana. Al lavoro è stato attribuito il nomignolo di «quartetto delle arpe» per l’uso frequente del pizzicato anche nelle parti tematiche.

Dal repertorio di Johannes Brahms è stato scelto il Quintetto op. 34, per quartetto d’archi e pianoforte. Alla forma attuale di questo quintetto, Brahms giunse dopo quattro anni di ripensamenti e rifacimenti. Come sappiamo dalle numerose testimonianze scritte, il componimento era stato ideato nel 1861-1862 come Quintetto per archi, ma la compositrice e amica Clara Schumann suggerì che certi temi e sviluppi avrebbero richiesto il pianoforte. Così Brahms lo riscrisse per due pianoforti e lo fece eseguire a Vienna nell'aprile del 1864, ma anche questa versione non convinse Schumann che individuò la sua debolezza nel fatto che "è un'opera così piena d'idee che richiede un'intera orchestra, al pianoforte la maggior parte di queste idee si perdono". Brahms però amava questa versione intima e decise così per una mediazione: invece di un'intera orchestra affiancò al pianoforte il quartetto d'archi. Ed è in questa versione che lo ascolteremo domenica.

Olaf John Laneri , pianoforte

, pianoforte Quartetto Maffei

Marco Fasoli , violino

, violino Filippo Neri , violino

, violino Giancarlo Bussola , viola

, viola Paola Gentilin, violoncello

Programma del concerto:

Musiche di L. van Beethoven dal Quartetto per archi n. 10 in mi bemolle maggiore, op. 74 "delle arpe" e di J. Brahms dal Quintetto op. 34.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Biglietto Intero 14 euro

Biglietto Ridotto (under 30) 12 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/.

