«La noia non piace. È spesso considerata un'emozione negativa, associata al male di vivere. Ma è davvero necessario scappare da questa emozione, oppure è possibile acquisire la capacità di tollerarla e di accoglierla in modo funzionale? Esistono persone più inclini all'esperienza della noia di altre?». Tante domande alle quali il libro “Il diritto di annoiarsi” di Anna Silvia Bombi e Daniele Malaguti, cerca di dare una risposta, oltre a mostrarci come ci si annoia diversamente nelle differenti fasi della vita e come è possibile gestire questa emozione, viverla consapevolmente e trarne benessere.

Avremo modo di dialogare su questi ed altri temi proprio assieme ad uno degli autori, Daniele Malaguti, Professore di Psicologia Clinica e del Lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento e Psicologo del Lavoro. Nello specifico, durante il Webinar “Oh no che non mi annoio, o forse sì?” ci domanderemo:

La noia è veramente tempo sprecato oppure ci permette di entrare in contatto con i nostri pensieri?

In un’era in cui la frenesia fa da padrona, siamo ancora capaci di “annoiarci”?

Riusciamo a dare il giusto spazio a questa emozione senza lasciarci travolgere dal senso di colpa ogni volta che la proviamo?

? Data dell'Evento: Venerdì 24 maggio 2024

? Orario: Dalle ore 18.30

? Zoom Webinar

?? Guest: Prof. Daniele Malaguti - Università di Trento

Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 22 maggio 2024. Seguirà la trasmissione del link Zoom per prendere parte all’evento. Contatti: info@ebmconsultancy.it