Divertiamo a teatro: al Nuovo di Verona lo spettacolo "Oggi è già domani"

Nuovo appunntamento a Verona con la rassegna "Divertiamoci a Teatro", il 24, 25 e 26 novembre alle ore 21 ed il 27 novembre alle ore 16 e 21, presso il Teatro Nuovo con lo spettacolo "Oggi è già domani".

Questa divertente e pluripremiata commedia dell’inglese Willy Russell del 1986 ha per protagonista Dora, una casalinga con un marito distratto e quasi sempre assente, e madre di due figli egoisti che si ricordano di avere una madre soltanto quando hanno bisogno di aiuto. Dotata di inaspettate quanto fantasiose risorse, Dora riesce a vincere la solitudine sfogandosi con un amico che sa ascoltare: il muro della cucina.

Al muro, oltre a sogni, desideri e ricordi felici, Dora racconta gli incontri con un’antipatica vicina di casa, con una compagna di scuola, con un cane forzatamente vegetariano e con Pia, un’amica femminista. Finché un bel giorno pianta la famiglia ingrata e si tuffa in un’esotica avventura partendo per la Grecia insieme a Pia. Trascurata dall’amica che si getta a capofitto in una storia d’amore, Dora farà di uno scoglio in riva al mare il suo nuovo confidente. In questo modo riuscirà, senza mai perdere fiducia nella gente e nella vita, a trasformare il suo oggi in un bellissimo domani…

Di WILLY RUSSEL

versione italiana di JAIA FIASTRI

con PAOLA QUATTRINI

regia PIETRO GARINEI

musiche di aRMANDO TROVAJOLI

con canzoni di SERENA AUTIERI

una produzione TEATRO E SOCIETÀ

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatrostabileverona.it/divertiamoci-a-teatro-2021-2022/.