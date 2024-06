Offline Saturday Garden | Spegni il cellulare e rilassati nel verde. Immagina un sabato sera nel verde in cui rallentare, staccare da tutto, scoprire nuove passioni e conoscere persone diverse lontano dal caos del centro città: questo è Offline Saturday Garden.

AREE - Esplora in libertà le tre aree tematiche per tutta la durata dell’evento:

- Book Corner con ampia scelta di libri da sfogliare in tranquillità

- Asian Corner con attività in giapponese, coreano e cinese

- Board Games Corner con giochi da tavolo per divertirsi in compagnia



WORKSHOP - Scopri un lato nuovo di te partecipando ad uno dei workshop della serata, tutti su prenotazione e con posti limitati:

- Blind Drawing

- Cuori di carta di Hans Christian Andersen

- Collage

- Ricamo a mano

- Meditazione

- Storytelling



FOOD AND DRINKS - Dissetati e sfamati con le proposte del Chiringuito: dalle birrette agli spritz con sciroppi artigianali, dalle polpette alle torte salate!



DIGITAL DETOX - Spegni il cellulare per tutta la durata dell’evento oppure, se non hai auto-controllo, lascialo all’ingresso e ritiralo all’uscita!