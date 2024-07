Offline Friday Garden, spegni il cellulare e rilassati nel verde

Immagina un venerdì sera nel verde in cui rallentare, staccare da tutto, scoprire nuove passioni e conoscere persone diverse lontano dal caos del centro città: questo è Offline Friday Garden.

?? WORKSHOP ??

Esplora la tua manualità e creatività partecipando ad uno dei workshop della serata, tutti adatti a principianti assoluti.

?? N.B. I workshop sono inclusi nel costo del biglietto ma i posti sono limitati per cui si consiglia la prenotazione via mail o via Instagram.

? UNCINETTO (19.30-21.30): Avvicinati al mondo dell’uncinetto imparando i punti base e realizzando la tua prima creazione

??CANDLE PAINTING (21.30-22.30): Decora una candela dipingendo con la cera

?? CALLIGRAFIA COREANA (22.30-23.30): Crea una cartolina con il tuo nome scritto in coreano

? BLIND DRAWING (22.30-23.30): Esplora la tua creatività disegnando ad occhi chiusi

? SQUID GAME COOKIE CHALLENGE (23.30-00.00): Mettiti alla prova come nella famosa serie tv e intaglia la forma del biscotto senza romperlo

?? AREE ??

Esplora le varie zone di Offline per tutta la durata dell’evento:

? BOOKS: Sdraiati sul prato e sfoglia in tranquillità i libri messi a disposizione

? BOARD GAMES: Divertiti con i giochi da tavolo e conosci nuove persone

? FOOD AND DRINKS: Scopri le proposte handmade del Chiringuito: dalle birrette agli spritz con sciroppi artigianali, dalle polpette alle torte salate

?? DIGITAL DETOX ??

Spegni il cellulare per tutta la durata dell’evento oppure, se non hai auto-controllo, lascialo all’ingresso e ritiralo all’uscita!



?? Venerdì 12 luglio, ore 19.00-00.00

? Chiringuito Dongili | Via Castello 11, Montorio (Verona)

?? Entrata: 15€ inclusa una consumazione | Prendi il tuo biglietto su offline.eventbrite.com e prenota i tuoi workshop preferiti scrivendo a hello@speakandspritz.it