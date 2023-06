Oblò Summer Party è l'evento organizzato per festeggiare tutti insieme i 9 anni di attività del locale! Giovedì 22 giugno dalle 19 alle 23, Oblò inaugura la bella stagione con musica dal vivo della DJ Clara Romero e fantastici gadget a tema. Con l'occasione, verrà presentato l'ultimo arrivato in casa Masi, il Fresco di Masi: un vino "fatto come una volta", biologico, genuino e soprattutto freschissimo... perfetto per l'estate.

Si prevede una serata frizzante, con goloso buffet, una lista di cocktail ad hoc per l'evento, l'immancabile Fresco di Masi Bianco e Rosso, oltre che la consueta offerta a la carte del locale. Partner dell'evento: MASI e Vicentini - Gruppo Eurocar Italia.