Al Job&Orienta 2023 test gratuito della vista per i visitatori e controllo degli occhiali

Al Salone JOB&Orienta 2023 a Verona, dal 22 al 24 novembre, al padiglione 7, saranno possibili lo screening gratuito della vista e il controllo di occhiali e lenti a contatto. Li offrono gli studenti di Istituto Zaccagnini, scuola per Ottici e Optometristi, presso lo stand che ha in fiera.

A chi si presenterà allo stand 187, gli studenti dell’Istituto Zaccagnini offriranno un esame gratuito delle abilità visive. Le tecnologie in dotazione alla scuola eseguiranno misurazioni dell’occhio e topografie della cornea: un topografo corneale è un dispositivo che restituisce, in un’immagine digitale, una mappa della curvatura della cornea, con colori differenti in relazione alle caratteristiche della cornea, mostrando le aree più a rischio.

Gli studenti dello Zaccagnini potranno anche controllare gli occhiali da vista e le lenti a contatto: per esempio, verificheranno le caratteristiche degli occhiali in rapporto al difetto visivo della persona, la centratura degli occhiali in relazione alla distanza tra gli occhi e alla forma del viso, la scelta della montatura in base alle abitudini personali e alle occasioni di uso della vista e della visione.

In Italia vi sono circa 10mila negozi di ottica, che offrono occupazione a 28mila addetti: tra loro 19.000 sono ottici. A questi si aggiungono altri 2.500 ottici che lavorano nell’industria, nel wholesale e per chi offre servizi alla rete dei negozi specializzati. Secondo i dati delle Camere di Commercio raccolti dal Registro Imprese, in Veneto le attività relative all’ottica, cioè i laboratori di produzione e gli esercizi di vendita al dettaglio di dispositivi ottici, sono 1100. Si tratta del numero più alto in Italia dopo la Lombardia (1660).