Aria di novità al Centro Commerciale Adigeo: dall'8 al 24 ottobre la presentazione delle collezioni autunno-inverno 21/22

Dall’8 al 24 ottobre i negozi di Adigeo presenteranno le novità autunno-inverno dei migliori marchi in una grande esposizione nella piazza principale del Centro Commerciale. Un’occasione unica per tutti gli amanti della moda, che potranno scoprire in anteprima le nuove tendenze dell’autunno-inverno 2021-2022.

Cappotti XXXL, giacche da donna in tweed, giubbotti imbottiti e over, bomber di pelle, pantaloni a zampa di elefante, tute e abiti aderenti, abiti mini con colletti bon ton, stivali cuissardes, sneakers, pattern retrò rivisitatati. Tra le tantissime novità proposte, ci saranno idee ed ispirazioni per tutti i gusti e per tutti gli stili.

Un vero e proprio viaggio nella moda e nei colori che indosseremo il prossimo autunno: dal verde “prato”, che sarà sicuramente uno dei “must” per la prossima stagione, fino al cammello, passando attraverso colori carichi di energia e ottimismo: il rosso fuoco, il giallo limone, il rosa orchidea, senza dimenticare l’oro e l’argento.

Ogni stagione rimescola le carte e per avere un guardaroba sempre aggiornato non c’è niente di meglio che vedere i capi e gli accessori dal vivo, per poi provare quello che ci piace di più.

Non perdete l’occasione di cominciare l’autunno… con stile! Le nuove collezioni dei vostri marchi preferiti saranno in mostra dall’8 al 24 ottobre nella piazza principale del Centro Commerciale Adigeo, in Viale delle Nazioni 1 a Verona.

