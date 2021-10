Nuova Polo arriva a Verona. Weekend Porte Aperte

La Nuova Volkswagen Polo arriva a Verona.

Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre, sarà protagonista del Porte Aperte organizzato dalla Concessionaria Volkswagen Vicentini.

Giunta alla sesta generazione, con 45 anni di storia, oltre 18 milioni di unità prodotte e circa 400mila possessori in Italia, la Polo è uno dei modelli compatti di maggior successo al mondo. Il nuovo modello si contraddistingue per un design esterno evoluto e raffinato, oltre a tecnologie ed equipaggiamenti d’avanguardia.

Per la presentazione di Nuova Volkswagen Polo la Concessionaria Vicentini ha organizzato un weekend speciale ricco di sorprese. Durante i due giorni sarà infatti possibile recarsi in concessionaria e provare in strada il nuovo modello da piloti professionisti che spiegheranno al meglio tutte le novità dell’auto.

Le sorprese continuano in showroom. Gli ospiti, tramite un’esperienza interattiva, potranno vivere pienamente l’essenza del claim “Who says you can’t” - Chi dice che non puoi - e portare via con loro un ricordo della giornata.

Domenica inoltre, a fare da cornice all’evento ci sarà un coinvolgente intrattenimento musicale in diretta.

Ecco gli orari di apertura della Concessionaria Volkswagen Vicentini per l’evento:

Sabato 23 Ottobre: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

Domenica 24 Ottobre: dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.vicentini.it

