Pizzalonga: il gusto di stare insieme anche a Verona

Il 17 febbraio aprirà a Verona il secondo punto vendita firmato Pizzalonga Away.

L’eccellenza della nota catena di pizzerie d’asporto divenuta famosa in Veneto e Friuli grazie al suo fondatore, Giuseppe Giordano, incarna tutte le caratteristiche di un luogo dove qualità e passione si fondono per dare origine a una pizza unica che racchiude in se il gusto della tradizione.

Un prodotto leggero, salutare e buono come si faceva una volta.

Il segreto del successo di Da Pino si può racchiudere in 4 semplici parole: servizio, tradizione, freschezza, qualità e accoglienza.

La pizza, secondo il suo fondatore Giuseppe Giordano, è un alimento in grado di mettere tutti d’accordo, ma bisogna farla bene e portarle rispetto. Perché è solo con il rispetto della tradizione e della qualità che si riesce a offrire alle persone il gusto di un alimento salutare e perfettamente equilibrato in termini di leggerezza e bontà.

L’impasto viene realizzato con farine integrali e certificazioni di filiera 100% italiana provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. La leggerezza e la croccantezza derivano proprio dall’accurata attenzione messa in atto per la selezione delle materie prime. La maturazione ha inizio nella sede di Treviso e il processo termina con la consegna presso tutti i punti vendita, dove l’impasto continua a lievitare fino al momento in cui può avere inizio la magia.

Magia che deriva dalla farcitura dell’impasto che avviene solo con materie prime di stagione.

Il forno, unico nel suo genere, è indubbiamente un altro cavallo di battaglia per la nota catena di pizzerie. Infatti fu un’invenzione di Giuseppe Giordano in persona e oggi è presente in tutti i ristoranti e locali Da Pino-Pizzalonga Away.

La qualità e la struttura del forno Pino, contribuiscono a donare alla pizza una croccantezza perfetta in grado di andare incontro anche ai palati più esigenti.

L’apprezzata catena di pizzerie da asporto è già presente nel territorio veronese e l’apertura di un secondo punto vendita non è una sfida, ma una conferma.

Questa scelta sta a significare una cosa molto importante per la famiglia Giordano e tutti coloro che decidono di sposare il progetto Pizzalonga.

Verona ha dato fiducia al marchio Pizzalonga Away e ora Da Pino desidera ricambiare puntando ad ampliare la sua rete per offrire un servizio in espansione su tutto il territorio, così da poter raggiungere tutti coloro che desiderano sentirsi a casa, assaporando il gusto e la tradizione di una buona pizza.