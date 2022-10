Tornano le avventurose notti al Museo di storia naturale di Verona

Le notti al Museo si svolgono due venerdì al mese da novembre 2022 a maggio 2023. È possibile iscriversi solo alle Notti in programma nel mese successivo a quello in corso.



Qui tutte le date:

venerdì 11 e 25 novembre

venerdì 9 e 23 dicembre

venerdì 13 e 27 gennaio

venerdì 10 e 24 febbraio

venerdì 10 e 24 marzo

venerdì 7 e 21 aprile

venerdì 5 e 19 maggio

Il programma:

Ore 19.30 di venerdì: arrivo al museo, accoglienza dei bimbi e saluti a mamma e papà

Dalle 20: cena al sacco tutti insieme e avventure nel Museo

Ore 23.30: tutti a nanna

Ore 7 del mattino seguente: sveglia e colazione

Ore 7.30-7.45 del mattino seguente: i genitori passano a riprendere i bimbi

Iscrizioni:

La Notte al Museo è per bambini di età dai 7 (compiuti) agli 11 anni.

Sarà attivata solo con un numero minimo di iscritti (numero max 25 bambini).

La quota per ciascun partecipante è di 42 euro, da pagare in anticipo tramite bonifico bancario.

Di ogni bambino saranno accettate le prenotazioni solo da un genitore o tutore a cui invieremo un modulo di iscrizione.

Per prenotare dovete chiamare in numeri in calce alla mail o rispondere a questa email indicando nome e cognome del bimbo, età, e un recapito telefonico. Le prenotazione saranno prese in carico secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Una volta iscritti, due settimane prima della data programmata riceverete la mail di prenotazione, ci sarà allegato un modulo da rispedire compilato e i dati per effettuare il bonifico.

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona Cooperativa Le Macchine Celibi: Lunedi-Venerdì 9-13/14-16. Sabato 9-13. Tel. 045 8036353 – 045 597140. Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it.