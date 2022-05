Anche a Verona si celebra la "Notte europea dei musei": tutti gli appuntamenti da non perdere

Sabato 14 maggio torna la “Notte europea dei musei”. Dalle 19 alle 24, visite guidate gratuite al Museo di Storia Naturale, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e al Museo degli Affreschi ‘G.B. Cavalcaselle’ alla tomba di Giulietta. Verona aderisce così alla XVIII edizione dell’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. Un’apertura straordinaria, con tre sedi museali accessibili anche di notte, per offrire al pubblico un’esperienza di visita suggestiva.

Al Museo di Storia Naturale sarà proposto un percorso guidato tra le sale espositive, dove saranno illustrate le collezioni in mostra. Alla GAM di Palazzo della Regione sarà possibile immergersi in un racconto visivo di oltre 150 opere della collezione, che si articola lungo circa un secolo, dalla fine dell’Ottocento alla fine del Novecento, per testimoniare la storia di un'istituzione, ma anche quella della sua città e del suo territorio.

Al Museo degli Affreschi alla tomba di Giulietta i visitatori saranno guidati alla scoperta del mito di Romeo e Giulietta, in un percorso fra le opere esposte.

Informazioni e contatti

La serata è un’occasione di visita ad un orario insolito, con la possibilità di entrata alle ore 19, 20, 21, 22 e 23 (ultimo accesso alle 23.30). La partecipazione è gratuita previa prenotazione dell'orario di entrata ai numeri 045 8036353 - 597140 o tramite mail a segreteriadidattica@comune. verona.it.

Web: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81293.