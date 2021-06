Anche a Verona la "Notte europea dei musei" con ingresso a 1 euro, iniziative e visite guidate serali

Sabato 3 luglio 2021 torna, nella sua diciassettesima edizione, l’iniziativa "Notte Europea dei Musei". Un’apertura straordinaria di alcune delle sedi museali civiche, che consentirà di visitare, nella serata di sabato, esposizioni e collezioni in un orario insolito e suggestivo. Biglietto d’ingresso ad 1 euro, con la possibilità di partecipare a visite guidate e ad attività per bambini gratuite.

L’iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura francese con patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa, dell’ICOM e con la collaborazione del Comune di Verona – Musei civici. Previste aperture straordinarie alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e al Museo di Castelvecchio. La GAM e il Museo di Castelvecchio aprono le loro sale ai visitatori, assieme alle suggestive Arche Scaligere, per rendere omaggio a Dante Alighieri a 700 anni dalla morte e ricordare lo stretto legame tra il Sommo Poeta e la nostra città:

In particolare alla GAM saranno disponibili due percorsi di visita guidata: il primo mostra il riallestimento della prima e seconda sala del museo, dal titolo "Incanto e visione: verso la modernità" e la sezione di arte contemporanea "Contemporaneo NON-STOP il respiro della natura". Il secondo è riservato alla figura del Sommo Poeta e alla mostra "Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona". Disponibili, inoltre, attività didattiche riservate a bambini dai 6 agli 11 anni.

«La "Notte europea dei Musei" – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Briani – è un’occasione imperdibile per tornare ad ammirare dal vivo, in un orario insolito, le opere d’arte e le iniziative espositive che i musei della città hanno da offrire. Nel segno della ripartenza, anche questo appuntamento consente un ulteriore ampliamento dell’offerta culturale cittadina, in costante crescita per garantire attività e servizi sempre più ampi per cittadini e turisti».

Il programma

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni appuntamenti gratuiti con prenotazione obbligatoria:

Cortile del Museo di Castelvecchio

ore 19 - ore 20: Chi ha ucciso Cangrande? Nell'anno dedicato a Dante sveleremo le reali cause della morte di Cangrande I della Scala: una "caccia all'indizio" ci condurrà alla verità.

ore 19 - ore 20: Con il naso all'insù. Aguzziamo la vista alla ricerca degli indizi che ci sveleranno l'interessante storia del Palazzo della Ragione!

Visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria, ingresso alle sale a 1 euro:

Informazioni e contatti

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative e delle disposizioni anti-Covid, con posti limitati. La prenotazione a tutte le visite guidate e alle attività didattiche per i bambini è obbligatoria. L’ingresso alle sedi museali aperte, riservato solo a chi si prenota alle attività, è di 1 euro.

Web: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136.

