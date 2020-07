A Villa Spinola va in scena lo spettacolo "Notte da Gufi"

I Gotturni ripropongono, in anteprima, a distanza di anni il loro cavallo di battaglia "Notte da Gufi" di Nanni Svampa. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Nanni Svampa che ha portato I Gotturni alla ribalta nazionale. Uno spettacolo di Nanni Svampa, con Anna Paganini, Claudio Messini, Leonardo Morelato, Francesco Bussi. Appuntamento a Villa Spinola di Bussolengo sabato 25 luglio 2020 alle ore 21.15.

Uno chansonnier, un pianista cantante, una cantante-ballerina, un mimo-clown ci ripropongono nel 2019, il gusto dell’ umorismo macabro - satirico – surreale che era proprio del gruppo dei Gufi degli anni ’60. Non si tratta certo di un remake, ma di un modo nuovo ed attuale, musicalmente ben armonizzato, di riproporre un repertorio del Cabaret Musicale che non è usuale in Italia e che sta avendo un successo notevole dopo l’era del “demenziale”; si scopre così come l’ironia dei Gufi, in questo nuovo contesto, graffi ancora senza essere riflusso.

Lo spettacolo è costruito come un viaggio surreale in una notte di fine settimana dove i “Gotturni” cantando, ballando e “sparando” sorprese ci conducono al cimitero – luogo ideale per l’amore - alla tristezza del fast-food, dalla stazione deserta al Commissariato, dal viveur aspirante suicida al piazzale della chiesa con borghesia spettegolante ed esibizionista, dai gatti delusi in amore ai cantastorie della mattina della festa. Costumi neri e viola con bombetta ma anche pagliette, fiori e accessori sgargianti con momenti di vera clownerie musicale.

